Мигранта не пустили на борт самолета в Екатеринбурге

Пьяному 51-летнего мужчине из ближнего зарубежья отказали в полете на рейсе «Екатеринбург – Москва». Сотрудники полиции привлекли его к административной ответственности за мелкое хулиганство.

«На месте транспортные полицейские установили и задержали 51-летнего уроженца ближнего зарубежья. Мужчина имел признаки опьянения - шаткая походка, резкий запах алкоголя. Кроме того, пассажир выражался грубой нецензурной бранью и не реагировал на замечания окружающих», – прокомментировали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО.



Сообщение от сотрудников аэропорта в Линейный отдел МВД поступило накануне днем. В стерильной зоне один из пассажиров нарушал общественный порядок, не обращая внимания на замечания. На место прибыли полицейские, которые по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» привлекли мужчину к ответственности и поместили в СПЗЛ.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Думе РФ намерены поддержать законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые мигрантов могут выдворить из России. В список новых оснований вошли: например, неповиновение сотрудникам полиции.