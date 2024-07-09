Из квартиры инспектора ФСИН украли деньги, технику и чихуахуа

В Санкт-Петербурге неизвестный вынес из квартиры 41-летней инспектора ФСИН деньги, технику и чихуахуа. Об этом сообщает «Фонтанка».

© Lenta.ru

Это случилось в квартире, которая находится на первом этаже в доме на Гвардейской улице. Силовики возбудили уголовное дело. Предположительно, вор залез через окно.

По данным издания, вместе с чихуахуа, которого купили за 30 тысяч рублей, исчезли его миски и корм. У женщины также пропали 50 тысяч из кухонного шкафа, комплект ключей, мобильный телефон и старый ноутбук. Общий ущерб сотрудница ведомства оценила в чуть менее чем сто тысяч рублей.

Ранее в Петербурге полиция задержала 23-летнего жителя Великого Новгорода, который разбил голову младшему инспектору ФСИН во время конфликта в автобусе.