Суд оштрафовал Моргенштерна* на 45 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна* (внесен в реестр иноагентов в РФ) на 45 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

"Постановлением Савеловского районного суда города Москвы Моргенштерн Алишер Тагирович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей", - говорится в сообщении.



Ранее Савеловский суд трижды штрафовал Моргенштерна на 40 тыс. рублей по аналогичному составу.

Минюст РФ 6 мая 2022 года внес Моргенштерна в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В качестве обоснования включения его в список указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd и Украина. Сам рэпер находится за пределами РФ.