Следствие ходатайствует об аресте москвича, подозреваемого в убийстве супруги

Следователи намерены ходатайствовать об отправке в СИЗО мужчины, подозреваемого в убийстве жены в квартире в районе Перово. Об этом в среду, 10 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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По ее словам, подозреваемый признал вину. Позднее он подтвердил свои показания во время проверки на месте преступления. Злоумышленнику предъявили обвинения по статье «Убийство».

— Расследование уголовного дела продолжается, — подытожила Иванова.



Тело женщины с ножевыми ранениями обнаружили в квартире на Утренней улице 8 июля. На следующий день по подозрению в убийстве задержали супруга потерпевшей.