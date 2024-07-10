Следствие ходатайствует об аресте москвича, подозреваемого в убийстве супруги
Следователи намерены ходатайствовать об отправке в СИЗО мужчины, подозреваемого в убийстве жены в квартире в районе Перово. Об этом в среду, 10 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По ее словам, подозреваемый признал вину. Позднее он подтвердил свои показания во время проверки на месте преступления. Злоумышленнику предъявили обвинения по статье «Убийство».
— Расследование уголовного дела продолжается, — подытожила Иванова.
Тело женщины с ножевыми ранениями обнаружили в квартире на Утренней улице 8 июля. На следующий день по подозрению в убийстве задержали супруга потерпевшей.