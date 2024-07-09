В Одессе снова сожгли автомобиль военнослужащего

Очередной автомобиль военнослужащего был подожжен в Одессе, сообщило издание "Страна".

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По его данным, сгорел принадлежащий военному зеленый пикап. В Telegram-канале издания размещено видео, на котором видно пламя и поднимающийся в небо черный дым. Также опубликованы фотографии сгоревшей машины.

На прошлой неделе в Одессе было зафиксировано несколько случаев поджога машин военнослужащих.

В июне по Украине прокатилась волна поджогов автомобилей, принадлежащих военкоматам и лично военным. Так население пытается бороться с насильственной мобилизацией. Украинские военные даже стали наносить на свои машины надпись "Не ТЦК", таким образом давая понять, что они не служат в территориальных центрах комплектования - так на Украине называются военкоматы.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев.