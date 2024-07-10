Пенсионерка передала аферистам около 24 млн рублей

Полиция Санкт-Петербурга расследует уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» в отношении неизвестных, обманувших доверчивую пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

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Как рассказали правоохранители, 9 июля 72-летняя жительница Петроградского района заявила на неизвестных, которые оставили ее без денег. По словам женщины, несколькими днями ранее ей на мобильный телефон поступил звонок о необходимости сохранить ее сбережения в безопасности. После этого пенсионерка перевела на указанный мошенниками счет 8,7 млн рублей, а затем передала курьеру наличными еще 15 млн рублей.

В общей сложности петербурженку обманули на 23,7 млн рублей. Когда женщина поняла, что стала жертвой аферистов, она обратилась в полицию. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и разыскивают злоумышленников.