Пенсионерка отдала мошенникам более 12 млн рублей

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает мошенников, обманом заполучивших от местной жительницы 12,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"В полицию Василеостровского района обратилась 74-летняя пенсионерка, проживающая в доме 39 по Морской набережной, с заявлением о том, что в период с 3 по 6 июля ей по телефону неоднократно звонили неизвестные. Представившись сотрудниками банка, под предлогом обеспечения сохранности ее средств на банковских счетах от мошенничества, они убедили ее перевести 12 260 000 рублей на указанные ими счета", - говорится в сообщении.



Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Злоумышленников устанавливают.