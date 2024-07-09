Мужчина из-за ревности напал с ножом на знакомого

В Уфе местный житель напал с ножом на знакомого из-за ревности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

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Компания друзей отдыхала в творческом квартале «Арт-квадрат». В какой-то момент один из них узнал, что его возлюбленную поцеловал другой. Мужчина сильно разозлился, вытащил из кармана нож и на глазах прохожих ударил им соперника. В результате пострадавшего госпитализировали, а ревнивца арестовали.

Ранее в Уфе мужчина с ножом напал на сотрудников «Арт-квадрата» и порезал себе висок.