В Москве задержали укравшую полтора миллиона рублей уборщицу

В районе Чертаново Северное, на юге Москвы, сотрудники полиции задержали 49-летнюю уборщицу, подозреваемую в краже полутора миллионов рублей из квартиры нанимательницы. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.

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В полицию обратилась 43-летняя потерпевшая. Она заявила, что после визита уборщицы из квартиры исчезли деньги на общую сумму в полтора миллиона рублей.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 49-летняя женщина, которая оказывала потерпевшей услуги по уборке квартиры. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению», — проинформировали представители правоохранительных органов.



После случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). В данный момент для обвиняемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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