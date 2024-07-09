Подростки сняли на видео жестокое избиение прохожего

В Приморском крае двое 16-летних подростков жестоко избили 52-летнего прохожего, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале. Ведомство также опубликовало видео с телефона их 15-летней подруги, на котором можно увидеть, с какой ненавистью школьники наносят удары.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, подошел к подросткам около магазина в поселке Лучегорск. Между ними завязался словесный конфликт, который перерос в драку. Мужчина направлен на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень тяжести вреда его здоровью. Ведомство также отмечает, что ранее он судим не был.

Против подростков возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц, с применением насилия». Прокуратура признала законным заведение дела. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подростков меры пресечения.

Ранее массовая драка с участием мигрантов и жителей Краснодара произошла на детской площадке в микрорайоне Пашковка. Причиной потасовки стало поведение детей трудовых мигрантов, которые занимали на детских площадках все карусели и не подпускали к ним местных ребят. Следственный комитет России заинтересовался происшествием и поручил провести проверку. Глава ведомства Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.