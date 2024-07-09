На севере Москвы из окна выпал ребенок

Двухлетний мальчик выпал из окна 4 этажа жилого дома на севере Москвы, ребенок госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

"Вечером 9 июля 2-летний мальчик, оставшись на непродолжительное время без присмотра родителей, выпал из окна квартиры, расположенной на улице Новопесчаной в Москве. Ребенок незамедлительно доставлен в одну из городских больниц, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.



В пресс-службе добавили, что по факту случившегося проводится доследственная проверка.