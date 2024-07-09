Следователь вызвал на допрос изнасилованную девочку и надругался над ней

В городе Навои в Узбекистане группа молодых людей изнасиловала девушку 2008 года рождения, передает Kun.uz со ссылкой на судебные документы. Самому старшему из обвиняемых — 23 года, а самому младшему — 18 лет. Во время расследования дела один из следователей тоже надругался над девочкой, сообщила Генпрокуратура Узбекистана.

Следственные действия по уголовному делу, возбужденному прокуратурой города Навои по ситуации, связанной с несовершеннолетней девушкой, предусмотренной статьей 128-1 УК (Половое сношение с лицом в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет с вручением материальных ценностей) или получение имущества или иных благ). По уголовному делу арестован один человек, — сообщили в прокуратуре.



Именно самый молодой участник преступления стал зачинщиком ситуации. Он пригласил девочку к себе на работу, в парк аттракционов. Там он отвел школьнику в подвал и вступил с ней в половой контакт в противоестественном виде.

После в подвал по очереди вошли трое молодых людей и надругались на несовершеннолетней. Затем школьницу отвезли по адресу, который не удалось определить в ходе следствия, и удерживали несколько дней периодически насилуя. Против шестерых молодых людей было возбуждено уголовное дело.

7 июня 2024 года трое молодых людей признаны виновными, еще двое по части 1 статьи 128 УК. Согласно приговору суда, двое подсудимых приговорены к 3,5 годам лишения свободы, один — к 4,5 годам, один — к пяти годам и одному месяцу.

Следователь УКД ОВД города Навои, будучи на стажировке в Ташкенте, тоже надругался над девочкой, передает Kun.uz со ссылкой на два источника. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Также известно еще о троих фигурантах дела об изнасиловании. Расследование дела контролирует в том числе и детский омбудсмен Сурайё Рахмонова.

Ранее сообщалось, что в петербургском Зеленогорске 22-летнего военнослужащего проверяют на причастность к изнасилованию 14-летней девочки. Мать пострадавшей уверена, что в деле замешана малолетняя знакомая дочери.