Ритуальная компания пригрозила выбросить на улицу тело бойца СВО

В Перми жена награжденного орденом Мужества бойца специальной военной операции на Украине (СВО) рассказала о пригрозившей выбросить на улицу его тело ритуальной компании, пишет «Блокнот».

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Россиянка узнала, что ее супруг Михаил уже не вернется с фронта, когда его тело уже привезли в частную компанию. И хотя ей сказали, что мужа поместили в холодильник, по приезде к ритуальщикам она увидела, что запечатанные гробы лежали под палящим солнцем на улице. А после того как она заявила, что намерена заключать договор с другой ритуальной компанией, якобы начались звонки от военкомов с угрозами и оскорблениями, что «им мешают работать».

«С этого частного холодильника привезли тело моего мужа, оставили прямо на улице и уехали. Гроб был не запакован, части тела даже были видны (...) когда мы приехали на кладбище, перед нами закрыли шлагбаумы и озвучили, что нас нет в списках и что нас не пропустят», — рассказала женщина.



По факту произошедшего поданы заявления в прокуратуру и Следственный комитет.

Ранее семье не вернувшегося участника СВО пришлось своими силами везти его тело из Ульяновска в Чувашию для захоронения. С их слов, чиновники не нашли автомобиль для перевозки.