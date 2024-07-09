Два человека получили ранения после атаки ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по Шебекинскому городскому округу Белгородской области. Предварительно, ранены двое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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По его словам, в селе Ржевка в результате сброса боеприпаса с беспилотника и атаки дрона-камикадзе по двум автомобилям ранения получили два человека. У одного из них осколочное ранение плеча, у второго - осколочное ранение грудной клетки и плеча. Их госпитализировали.

Также повреждено два легковых автомобиля, добавил Гладков. Также в городе Шебекино после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов повреждены два социальных объекта: выбиты окна, повреждены фасад и кровля. В селе Вознесеновка после атаки ВСУ произошло возгорание кровли частного жилого дома.

До этого в Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории России.

Отмечается, что уничтожены и перехвачены три беспилотника над территорией Белгородской области, семь беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, 21 беспилотник над территорией Ростовской области и пять беспилотников над территорией Астраханской области.