В Москве мужчина погиб из-за пожара от сигареты

В результате пожара из-за неосторожного обращения с огнем при курении на улице Трифоновской погиб мужчина. Об этом во вторник, 9 июля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам собеседницы «ВМ», точная причина будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы. Прокуратура контролирует ход и результаты проверки по факту инцидента.

В Москве 5 июля загорелся торговый центр «Кунцево Плаза». Пожар начался в районе третьего этажа торгового центра. Позже в МЧС сообщили, что на фасаде здания торгового центра тлел утеплитель. Площадь составила пять квадратных метров, специалисты оперативно ликвидировали последствия.

На улице Беговой в доме № 2 произошло возгорание 4 июля. По данным источника «Вечерней Москвы» в экстренных службах, площадь пожара составила 150 квадратных метров. В Сети появились кадры с места пожара в хозяйственной постройке.

В четверг, 4 июля, произошло возгорание на складе с деревянными поддонами в районе Одинцовского городского округа. Позже площадь пожара возросла до 1,6 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.