Расстрелявший скейтера в Москве объяснил свой поступок

Фигурант дела об убийстве мужчины на Западе Москвы заявил, что совершил преступление из-за личной неприязни.

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Как сообщили в прокуратуре, мужчине предъявили обвинение по ст. 105 УК России (убийство), ст. 222 УК России (незаконный оборот оружия) и ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

«Обвиняемый пояснил, что был знаком с потерпевшим и убийство совершил из личных неприязненных отношений к нему», — говорится в заявлении.



Убитым на западе Москвы в результате стрельбы оказался 34-летний Константин Балишанский, он был известным скейтером и работал в компании Mediasystem Group, занимающейся видео- и мультимедиаоборудованием.

Убитым на западе Москвы оказался скейтер Константин Балишанский

Предприятием владеет отец убитого.