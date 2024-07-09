В Туве выросло число госпитализированных с отравлением детей

Количество детей, которые были госпитализированы в инфекционную больницу Тувы после отравления в оздоровительном лагере "Чагытай", увеличилось до 31.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Владислав Ховалыг. По его словам, всего пострадали 34 ребенка.

"В инфекционную больницу Тувы госпитализирован 31 школьник с симптомами острой кишечной инфекции. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, состояние остальных детей опасений не вызывают, трем назначено амбулаторное лечение", — проинформировал Ховалыг.



По предварительным данным, дети, отдыхавшие в 1-ю летнюю смену, стали жаловаться на недомогание сразу после возвращения из детского лагеря. Ховалыг заявил, что поручил министерству образования и Минздраву Тувы совместно организовать проверку в лагере, оказать содействие правоохранительным и надзорным органам, а также инициировать проверочные выезды в другие оздоровительные лагеря.

До этого сообщалось о 18 госпитализированных. Управление Роспотребнадзора по республике Тыва и Центр гигиены и эпидемиологии начали эпидемиологическое расследование.