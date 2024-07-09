Дайвер выловил гранатомет из водохранилища в Иркутской области

Любитель подводного плавания выловил из водохранилища в Иркутской области ручной гранатомет, сообщила «Сапа».

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Как рассказал Telegram-каналу местный дайвер Василий Субботин, опасную находку он сделал, купаясь в Усть-Илимском водохранилище. Мужчина нырял с очками и ластами и достал со дна ручной противотанковый гранатомет «Муха». Он поднял РПГ на поверхность, а после сообщил о нем в полицию и МЧС.

«Он даже не заржавел и, вроде как, чека на месте», — отметил дайвер.



Правоохранители изъяли находку, чтобы провести экспертизу и впоследствии утилизировать ее. Как именно гранатомет оказался на дне водоема, пока неизвестно. По факту обнаружения оружия ведется проверка.