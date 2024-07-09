Два аэропорта ограничили работу на фоне атак беспилотников

Аэропорты Астрахани и Волгограда ограничили работу на фоне атак беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службах сослались на ограничения, введенных в регионах на использование воздушного пространства.

По данным Минобороны, в ночь на 9 июля украинские дроны атаковали пять российских регионов: Ростовскую, Воронежскую, Астраханскую, Курскую и Белгородскую области.

Власти Волгоградской области сообщили о пожаре, начавшемся на нефтебазе в городе Калач-на-Дону после отражения атаки беспилотников. В Астраханской области силы противовоздушной обороны сбили пять дронов.