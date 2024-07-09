В Ростовской области потушили пожар на подстанции после атаки БПЛА ВСУ

Пожар на электроподстанции в Ростовской области, который начался из-за атаки украинских военных, ликвидирован, заявил глава региона Василий Голубев.

Об этом он написал в Telegram.

В Волгоградской области из-за атаки ВСУ загорелась подстанция Фролово и нефтебаза

В 06:08 пожар был ликвидирован на площади 60 кв.м., заявил губернатор.

Проводится охлаждение трансформаторов.

Пострадавших нет.

Ранее он заявил, что в Ростовской области загорелись два трансформатора на электроподстанции в результате атаки ВС Украины.