Голубев: в Ростовской области потушили пожар на подстанции после атаки БПЛА ВСУ
Пожар на электроподстанции в Ростовской области, который начался из-за атаки украинских военных, ликвидирован, заявил глава региона Василий Голубев.
Об этом он написал в Telegram.
В Волгоградской области из-за атаки ВСУ загорелась подстанция Фролово и нефтебаза
В 06:08 пожар был ликвидирован на площади 60 кв.м., заявил губернатор.
Проводится охлаждение трансформаторов.
Пострадавших нет.
Ранее он заявил, что в Ростовской области загорелись два трансформатора на электроподстанции в результате атаки ВС Украины.