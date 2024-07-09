Названо число погибших и пострадавших за сутки в Белгородской области из-за обстрелов

Четыре человека погибли, 20 ранены в Белгородской области за сутки. Об этом во вторник, 9 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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За прошедшие сутки область несколько раз подвергалась атакам со стороны украинских военных.

— Очень непростыми, тяжелыми выдались для Белгородской области прошедшие сутки. Четыре человека погибли, 20 граждан ранены, 17 продолжают оставаться в больницах, два в тяжелом состоянии, — рассказал он на видео в Telegram-канале.

Также в результате атак ВСУ повреждено 160 квартир, 60 частных домов и 140 машин. Гладков пообещал быстро начать восстановительные работы.

В шестой раз город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Об этом 9 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранен еще один мирный житель. Его с контузией доставляют в больницу.

В эту же ночь несколько десятков беспилотников были ликвидированы в различных районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. По его словам, в результате атаки ВСУ в Родионова-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции, на место выехали пожарные.