В Астраханской области силы ПВО ночью отразили массовую атаку дронов

В Астраханской области силы ПВО ночью отразили массовую атаку украинских беспилотников. Об этом сообщает ТАСС. Губернатор региона Игорь Бабушкин сообщил, что пострадавших в результате налета нет.

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"Была предпринята массированная попытка атаковать беспилотниками объекты на территории северной части Астраханской области", - написал Бабушкин в Telegram-канале.



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Также сегодня ночью а Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелись подстанция и нефтебаза.

"9 июля силами ПВО и РЭБ была пресечена атака БПЛА на территории Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА возникли возгорания на подстанции города Фролово и нефтебазе города Калача-на-Дону", — сообщил глава области Андрей Бочарова. Местные жители сообщали минимум о 10 взрывах.



В ночь на 7 июля несколько дронов атаковали Воронежскую область, обломки упали на склад с взрывоопасным содержимым. По некоторым данным, речь о хранилище боеприпасов. Там начались непрекращающиеся взрывы, власти объявили ЧС и была проведена эвакуация жителей соседних районов. По словам местных, в пострадавшем районе "творилась жуть" и был слышен "страшный грохот".