В Туве госпитализировали 18 детей с признаками отравления

18 детей, отдыхавших в летнем оздоровительном лагере в Туве, госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Республике Тыва.

"Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва и Центром гигиены и эпидемиологии начато эпидемиологическое расследование после поступления экстренного сообщения о госпитализации 18 детей, отдыхавших в летнем оздоровительном лагере "Чагытай". Всего медицинскими организациями подано 19 экстренных извещений с 14:00 (10:00 мск) по 21:00 (17:00 мск) 8 июля 2024 г. об обращении детей с симптомами острой кишечной инфекции. Один ребенок лечится амбулаторно", - говорится в сообщении.

