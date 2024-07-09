Мошенники стали обманывать россиян при помощи YouTube

Мошенники стали красть деньги и личные данные россиян при помощи YouTube. Об этом пишет газета "Известия".

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"Мошенники рассылают письма, замаскированные под уведомления от видеохостинга о якобы оставленном комментарии к ролику, связанному с "новым проектом от известного финансового бренда" по мгновенному заработку", - рассказали в российской компании F.A.C.C.T., специализирующейся на информационной безопасности.



При этом в схеме, которую выявили специалисты F.A.C.C.T., реализовано использование DKIM-подписи видеохостинга - технологии проверки e-mail, с помощью которой почтовые сервисы выявляют спам. Эксперты отмечают, что мошеннические схемы, связанные с YouTube, в первую очередь направлены на основную аудиторию видеохостинга, пользователей 25-35 лет. До этого специалисты оценили риски внедрения системы поиска людей с помощью Wi-Fi.