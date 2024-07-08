На юге Москвы найдено тело 19-летнего парня

Тело молодого мужчины было найдено вечером в понедельник на юге Москвы, сообщил "РГ" источник в оперативных службах столицы.

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Погибшего нашли на козырьке подъезда дома №124 на Варшавском шоссе. Парню было 19 лет. Пожарные сняли лежавшего без создания парня с козырька и передали медикам, те констатировали смерть. Обстоятельства гибели устанавливаются.