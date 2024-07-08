В Волгоградской области школьница оформила на отца кредит и отдала деньги мошенникам

Школьница из Волгоградской области отдала мошенникам 100 тысяч рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

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О произошедшем стало известно после того, как в полицию обратился житель Волжского, который заметил у себя кредит, который он не оформлял. Выяснилось, его девятилетняя дочь играла в одну из онлайн-игр, когда в мессенджере с ней связался неизвестный. Незнакомец предлагал внутреннюю валюту за выполнение простых заданий.

Девочка последовала всем инструкциям и в результате перевела со счета родителей 100 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В полиции заявили, что подобные инциденты не единичны. Сотрудники ведомства напомнили о необходимости бесед с детьми о правилах поведения в интернете и том, какие данные они не могут разглашать незнакомцам.

До этого в Екатеринбурге восьмиклассница оформила кредит на мать по заданию мошенников. Выяснилось, что школьница искала подработку на лето и в одном из каналов нашла пост, автор которого предлагал деньги за просмотр видео.

Она связалась со злоумышленником, который попросил отправить фото банковской карты матери. В результате с помощью афериста школьница перевела на указанный незнакомцем счет более 100 тысяч рублей и оформила кредитную карту.