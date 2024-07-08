Арестованы подозреваемые в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ»

© РИА Новости

В пресс-службе Останкинского районного суда Москвы сообщили об аресте двух обвиняемых в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ». Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что арест Абдурашидова и Ортикбоева продлится до 6 сентября. Их обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 131 УК РФ — «изнасилование, совершенное группой лиц».

«Постановлением Останкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абдурашидова Б. С. у., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), на срок два месяца, то есть до 6 сентября», — рассказали в пресс-службе суда.



При этом в Telegram-канале Следственного комитета Москвы указано, что правоохранительные органы задержали всех троих подозреваемых.

«По подозрению в совершении преступления задержаны трое граждан Республики Узбекистан. Один из них пытался скрыться от правоохранительных органов, но его попытка была пресечена по дороге в аэропорт. C фигурантами проведены следственные действия, им предъявлено обвинение», — сказано в сообщении ведомства.



Согласно данным следствия, ночью 6 июля 2024 года трое пьяных мужчин напали на сотрудницу российского спортивного СМИ «Матч.тв». После этого двое фигурантов изнасиловали девушку, пока третий мужчина следил за обстановкой вокруг.

«Пусть они будут прокляты». В России отреагировали на изнасилование журналистки мигрантами

Ранее Следственный комитет попросил суд арестовать троих мужчин по делу об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» в Москве.