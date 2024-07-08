Спасатели вывели заблудившихся в лесу женщин

Спасатели вывели из леса женщин, которые пошли за ягодами и заблудились. Соответствующую информацию публикует портал «Хорошие новости».

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Жительницы Башкирии приехали на Южный Урал, чтобы собрать плоды. Так, россиянки доехали на электричке до станции Тюбеляс, а затем потерялись. При этом женщины попытались позвонить знакомым, однако связь едва работала.

Отмечается, что россиянкам удалось набрать номер 112 и вызвать спасательную службу.

«История закончилась благополучно. Женщин обнаружили в районе железнодорожных путей, оказали помощь и эвакуировали из леса до станции», — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.



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