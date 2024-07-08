Молния убила россиянку на отдыхе в Казахстане

Россиянка скончалась на западе Казахстана в результате удара молнии, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС страны. Инцидент произошел 7 июля на озере Шалкар, где женщина 1984 года рождения проводила отдых.

Фельдшер, выезжавший на место происшествия, констатировал смерть женщины, которая наступила до приезда медработников, — добавили в пресс-службе управления здравоохранения Западно-Казахстанской области.

В МЧС отметили, что на всех водоемах Казахстана в настоящий момент усилены меры безопасности. Спасатели проводят с отдыхающими профилактические беседы.

Недавно от удара молнии погиб альпинист из Тольятти, восходящий на гору в Кабардино-Балкарии. Он поднимался в составе организованной группы из четырех человек. Для транспортировки тела прибыли спасатели Эльбрусского ПСО. Подъем и эвакуацию тела осложняли погодные условия.

Другой несчастный случай произошел в Бурятии. Четыре коровы, которые паслись на самовыгуле, погибли в результате удара молнии в дерево. Его ствол сломался пополам и продолжил гореть. Тела четырех животных лежали неподалеку.