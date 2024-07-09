Возле "Москва-Сити" блогер Асхаб Тамаев дал пощечину подростку, который в шутку выкрикнул его известную фразу. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

"Паренек в черном, увидев блогера, крикнул ему в шутку "Это моя машина" — это мемная фраза, которую сам Тамаев часто использует в своих видео", - говорится в публикации.



После этого, по данным канала, блогер подошел к подростку и дал ему пощечину.

На опубликованных кадрах видно, что Тамаев подъехал к "Москва-Сити" на бирюзовом Lamborghini. Вокруг него собралась группа фанатов.

Асхаб Тамаев - 23-летний блогер с миллионами поклонников в соцсетях, который снимает видео про машины и бои.

За последнее время это не первый инцидент, связанный с блогером. Ночью 28 апреля Асхаб Тамаев врезался в столб в районе "Москва-Сити" во время ночного заезда. Мужчина мчался на своем BMW M5, столкнулся с другой иномаркой и улетел с проезжей части. К счастью, никто не пострадал.

До этого Тамаев писал в соцсетях, что его автомобиль в 1500 лошадиных сил способен разгоняться до 100 км/ч за 1,8 сек.