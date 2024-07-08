В Удмуртии 24 ребенка отравились во время отдыха в летнем лагере

В Удмуртии в летнем лагере отравились 24 ребенка
В Удмуртии специалисты Роспотребнадзора проводят расследование после отравления детей в лагере. Об этом сообщает управление ведомства в регионе.
Инцидент произошел в детском учреждении в городе Глазов. С жалобами на симптомы острой кишечной инфекции обратились 24 человека.
Чтобы выяснить причину произошедшего, специалисты Роспотребнадзора выехали на место. Они отобрали пробы продуктов, воды и окружающей среды для дальнейших мероприятий.
Работу учреждения приостановили на неделю.
Ситуацией заинтересовались в СК РФ. По данным следователей, четверых детей госпитализировали в больницу из лагеря. При этом признаки отравления проявились еще у нескольких отдыхающих.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства инцидента.