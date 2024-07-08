Вынесен приговор Беркович* и Петрийчук*

2-й Западный окружной военный суд назначил режиссеру Евгении Беркович* (внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) и драматургу Светлане Петрийчук* (внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) по шесть лет колонии по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал виновными Беркович и Петрийчук по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета) и назначил каждой из них наказание в виде лишения свободы на 6 лет в колонии общего режима", - сказано в тексте приговора.



Суд также лишил их права администрирования интернет-ресурсов на срок три года.