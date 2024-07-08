Причастных к нападениям в Дагестане обвинили в терроризме

Следователи предъявили обвинение в терроризме причастным к нападениях в Дагестане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

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В ведомстве указали, что после терактов в республике силовики задержали нескольких человек. Они арестованы. Также следственные органы проверяют на причастность к нападениям еще ряд граждан. Среди них те, что привлекли внимание в связи с этими преступлениями. В СК заверили, что все причастные будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о терактах, возбужденного после нападений в республике.

Ранее 8 июля сообщалось, что в Дагестане вышли на свободу пятеро сыновей бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Их отправляли под арест на сроки от 10 до 13 суток.

Двое других детей Омарова 23 июня устроили нападение в Дербенте на синагогу и храм, одновременно с нападением на полицейских в Махачкале. Жертвами атак числится 21 человек.