Студентам-медикам показали порно вместо выступления министра

В Ставрополье поздравление от министра здравоохранения на выпускном медицинского ВУЗа прервалось порнографией.

В социальной сети Telegram был опубликован видеоролик, снятый в ставропольском медицинском ВУЗе. Выпускники в актовом зале принимали поздравления об окончании учебы, в том числе и от министра здравоохранения.

Видеообращение, выведенное на большой экран, внезапно прервалось короткой вставкой порнографического содержания.

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По словам руководства учебного учреждения, этот казус – следствие внезапной хакерской атаки.