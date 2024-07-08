«Пусть они будут прокляты». В России отреагировали на изнасилование журналистки мигрантами
Два дня назад сотрудницу «Матч ТВ» изнасиловали три уроженца Узбекистана, когда она возвращалась домой после ночной смены. Актриса Яна Поплавская прокомментировала случившееся, отметив, что мигрантам необходимо закрыть въезд в Россию.
Актриса полагает, что диаспора обвинит в случившемся девушку и не возьмет на себя вину.
«Вся верхушка Узбекистана, включая президента и главу МИДа, давно должна приехать в Москву и стоять на коленях перед всеми жертвами узбекских мигрантов-насильников, педофилов, зоофилов, грабителей и убийц, пусть они будут прокляты!», — написала Поплавская в своем Telegram-канале.
Поплавская предложила полностью закрыть границу для мигрантов, оставив им только деловые поездки и туризм. Всех уже приехавших актриса призывает выслать обратно.
Пострадавшей Поплавская выразила соболезнования и слова поддержки. Она считает, что преступников обязательно накажут.
Мигранты изнасиловали сотрудницу телеканала «Матч ТВ» около телецентра
Нападение произошло ночью в Москве, когда девушка вышла с работы и пошла в сторону Останкинского пруда. Впоследствии подозреваемых задержали, ими оказались трое приехавших в Москву на заработки мигрантов, уроженцев Узбекистана. Одного из них, по некоторым данным, поймали прямо в аэропорту.
По сведениям РИА «Новости», изнасиловал потерпевшую один из задержанных мигрантов, роль двух других не уточняется. Потерпевшая в конце концов смогла дать отпор и убежать.
«Подозреваемые задержаны, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании им меры пресечения», — сообщил Следственный комитет.
«Произошло ужасное»: Канделаки подтвердила изнасилование сотрудницы «Матч ТВ»
Управляющий директор «Газпром-медиа Развлекательное телевидение», продюсер и телеведущая Тина Канделаки подтвердила изнасилование сотрудницы телеканала «Матч ТВ» возле телецентра «Останкино». Об этом она написала в своем микроблоге в воскресенье, 7 июля.
— Мы находимся на связи с пострадавшей и всячески поддерживаем коллегу, с которой произошло ужасное. Все наши мысли с ней. Насильник будет наказан по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия, — написала Канделаки в своем Telegram-канале.
Появились кадры задержания подозреваемых в изнасиловании ведущей «Матч ТВ»
Следственный комитет показал кадры задержания мигрантов, подозреваемых в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ». Судя по опубликованному ролику, для задержания проводился рейд в местах массового скопления мигрантов.
Все задержанные являются гражданами Узбекистана. Один из них пытался скрыться, но его поймали по пути в аэропорт.
Бастрыкин высказался по поводу изнасилования сотрудницы «Матч ТВ»
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования изнасилования мигрантами сотрудницы «Матч ТВ» в Москве, сообщила пресс-служба центрального аппарата ведомства. Известно, что уголовное дело завели в отношении трех граждан Узбекистана.
Всех подозреваемых уже задержали. Telegram-канал Baza уточняет, что первый из них попал в руки правоохранителей меньше, чем через час, им оказался 24-летний Мухриддин, который приехал в Москву на заработки. Его товарищи также были задержаны, в скором времени будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.
СК: в Москве троим гражданам Узбекистана предъявили обвинение в изнасиловании
В Москве правоохранители официально подтвердили задержание троих иностранцев по подозрению в изнасиловании сотрудницы "Матч ТВ" на севере города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного управления СК РФ.
"По подозрению в совершении преступления задержаны трое граждан Республики Узбекистан", - рассказали в ведомстве.
Один из подозреваемых пытался скрыться, но его задержали, когда тот ехал в аэропорт. Фигурантам уголовного дела по статье "Изнасилование, совершенное группой лиц" УК РФ предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать об избрании для них меры пресечения в виде заключения под стражу, подчеркнули в ведомстве.
Инцидент произошел ночью 6 июля недалеко от телецентра "Останкино", когда женщина возвращалась с работы. Трое мужчин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напали на потерпевшую. Двое из них изнасиловали незнакомку, пока третий следил, чтобы его приятелей не обнаружили.
Тина Канделаки назвала «нелюдями» мигрантов, напавших на сотрудницу «Матч ТВ»
Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», гендиректор ТНТ Тина Канделаки сообщила о задержании мигрантов, напавших на журналистку «Матч ТВ». Она назвала их «нелюдями» и заявила, что «кара неминуема».
«В Москве задержали трех мигрантов-нелюдей, которые напали на журналистку «Матч ТВ». Так будет со всеми, кто нарушит закон в нашей стране», - написала Канделаки в своем Telegram-канале.
Подозреваемых в изнасиловании журналистки «Матч ТВ» могут отправить в СИЗО
Следователи намерены ходатайствовать об аресте троих подозреваемых в изнасиловании журналистки «Матч ТВ» в Останкинском районе. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По ее словам, сотрудники правоохранительных органов осмотрели квартиры и места работы подозреваемых. Кроме того, в рамках расследования было выявлено несколько нарушений миграционного законодательства.
— Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, — добавила Иванова.