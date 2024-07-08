Москвич обратился в Минюст из-за съемок бывшей жены в порно

В Москве мужчина 5 июля обратился в полицию с требованием, чтобы его бывшую супругу наказали за съемки и распространение порнографии, передает Telegram-канал Baza. Мужчина нашел видео экс-партнерши в Сети и обратился в Центр судебной экспертизы при Минюсте РФ. Ведомство подтвердило, что видеозаписи имеют все признаки порнографии.

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Мотив мужчины — наказать экс-супругу за присвоение 20 млн рублей. Девушка не возвращала ему позаимствованные деньги, но при этом публиковала в соцсетях фото своей шикарной жизни. На протяжении нескольких лет мужчина пытается вернуть средства через суд.

Кроме того, мужчина доложил полицейским, что доходы от вебкам-деятельности девушка получает на карту своей матери. Заявитель предупредил, что сейчас девушка проходит процесс признания себя банкротом.

Ранее в подмосковном Одинцово задержали 26-летнего экс-игрока волейбольной команды «Зенит-Казань» Александра Хрипуна, который вымогал у девушки 3,8 млн рублей за удаление нюдсов. Девушка деньги перевела, но фото остались в Сети. Тогда девушка обратилась в полицию. Фамилию задержанного МВД не указывает, но на оперативной съемке видно, что это он.