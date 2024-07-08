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Беркович и Петрийчук приговорили к 6 годам колонии за оправдание терроризма

Второй Западный окружной военный суд приговорил режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук (включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 6 годам лишения свободы. Театральных деятелей признали виновными по статье УК РФ об оправдании терроризма. Поводом стал поставленный осужденными на одной из столичных театральных площадок спектакль "Финист Ясный Сокол".

Беркович и Петрийчук приговорили к 6 годам колонии за оправдание терроризма
© Российская Газета

Кроме того, суд запретил осужденным пользоваться интернетом на 4 года.

При этом в срок отбывания наказания зачтется время, проведенное фигурантками резонансного расследования в СИЗО. Обвиняемые больше года оставались за решеткой.

Напомним, Беркович и Петрийчук задержали 4 мая 2023 года. По версии следствия, обвиняемые использовали при создании спектакля "идеологические убеждения, связанные с пропагандой терроризма".

В театральной постановке "Финист Ясный Сокол" сюжет развивается вокруг нескольких русских девушек, которые знакомятся в интернете с вербовщиками ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), после чего уезжают в Сирию.

Спектакль получил премию "Золотая маска" за работу драматурга и художника по костюмам в 2022 году.

В защиту Беркович и Петрийчук выступили многие известные деятели культуры.

Ранее "РГ" сообщала, что Второй Западный окружной военный суд принял решение провести оставшуюся часть процесса по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук в закрытом режиме.

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