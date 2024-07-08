Беркович и Петрийчук приговорили к 6 годам колонии за оправдание терроризма

Второй Западный окружной военный суд приговорил режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук (включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 6 годам лишения свободы. Театральных деятелей признали виновными по статье УК РФ об оправдании терроризма. Поводом стал поставленный осужденными на одной из столичных театральных площадок спектакль "Финист Ясный Сокол".

Кроме того, суд запретил осужденным пользоваться интернетом на 4 года.

При этом в срок отбывания наказания зачтется время, проведенное фигурантками резонансного расследования в СИЗО. Обвиняемые больше года оставались за решеткой.

Напомним, Беркович и Петрийчук задержали 4 мая 2023 года. По версии следствия, обвиняемые использовали при создании спектакля "идеологические убеждения, связанные с пропагандой терроризма".

В театральной постановке "Финист Ясный Сокол" сюжет развивается вокруг нескольких русских девушек, которые знакомятся в интернете с вербовщиками ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), после чего уезжают в Сирию.

Спектакль получил премию "Золотая маска" за работу драматурга и художника по костюмам в 2022 году.

В защиту Беркович и Петрийчук выступили многие известные деятели культуры.

Ранее "РГ" сообщала, что Второй Западный окружной военный суд принял решение провести оставшуюся часть процесса по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук в закрытом режиме.