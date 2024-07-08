Подростка избили на глазах у матери из-за прически

В Новосибирске мужчины избили 16-летнего подростка на глазах у его матери из-за прически. Об этом стало известно KP.RU.

© Lenta.ru

По информации издания, российский школьник вместе с матерью приехал в СНТ «Кедр», чтобы искупаться. Свои волосы подросток собрал на затылке в небольшой хвостик. Некоторые из отдыхающих нашли это странным и начали атаковать женщину вопросами, поскольку им казалось, что ее сын похож на девочку.

Мужчины были уверены, что мать несовершеннолетнего находится явно не в себе, так как разрешает ребенку ходить в таком виде. В ее адрес поступали нецензурные выражения.

Школьник услышал все это и решил заступиться за мать. Он бросился с кулаками на ее обидчиков, но те оказались сильнее. Они повалили мальчика и стали пинать его ногами по голове и туловищу.

Двое неизвестных срезали скальп с молодого человека в Электростали

У пострадавшего зафиксировали сотрясение мозга и множество ушибов. Его мать написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в районе Северное Измайлово в Москве подростки избили и закидали камнями прохожего из-за одного замечания.