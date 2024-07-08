Названа главная ошибка провалившей угон российского Ту-22М3 украинской разведки

Украинская разведка использует шантаж и обман, пренебрегая требованиями конспирации. Такое мнение высказал оперативный сотрудник ФСБ России, пишет РИА Новости.

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По его словам, провал операции по угону российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 объясняется погоней за «медийной победой» и материальной выгодой. В этом и заключается главная ошибка украинской спецслужбы при осуществлении своей деятельности.

Российский летчик заявил, что его намеревались похитить после угона Ту-22М3, поэтому украинская разведка давала ему неправдоподобные обещания. По его словам, ему обещали переправить семью на Украину во время вербовки. Представитель украинской разведки говорил, что семья пилота по их планам должна была выехать через Турцию, где их встретят, но затем появилась Молдавия, хотя предлагались страны Западной Европы, а конкретно гражданство Италии и три миллиона долларов.

8 июля ФСБ сообщила о причастности спецслужб НАТО к попытке угона бомбардировщика Ту-22М3 из России. Западные спецслужбы оказывали поддержку украинской разведке в организации и проведении операции по угону самолета ВКС России.