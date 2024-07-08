Mash: женщина и подросток погибли при ударе ВСУ по ресторану под Белгородом

Telegram-канал Mash сообщает, что женщина и 16-летний подросток погибли, еще восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ на ресторан «Медведь» в селе Никольское Белгородской области. Как утверждает канал, украинская армия ударила по заведению ракетой «Точка-У» около 12:20 в понедельник, 8 июля. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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По данным канала, часть посетителей и персонала заведения до сих пор находятся под завалами, сейчас их пытаются достать. Авторы канала пишут, что на месте работают экстренные службы.

Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщал о смерти одного мирного жителя в Никольском из-за прямого прилета снаряда ВСУ в коммерческий объект. Он добавил, что трех пострадавших доставили в больницы, двое из них находились без сознания.

Ранее стало известно, что два человека пострадали в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ на деревню Рубанщина Суджанского района Курской области. Один из них получил осколочное ранение, другой — контузию. Их направили в местную больницу. Также была совершена атака дрона на Суджанскую районную больницу.

Начальник территориального управления Алешкинского округа ранее пострадал при атаке Вооруженных сил Украины по его дому в Херсонской области, ранения получил еще один человек. Украинские военные использовали для удара ракету HIMARS.

В ночь на 7 июля Вооруженные силы Украины также пытались атаковать Белгородскую область. В небе над регионом был уничтожен один беспилотник самолетного типа. Немногим ранее средства противовоздушной обороны сбили над территорией Белгородской области еще семь украинских беспилотников.