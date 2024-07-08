В Краснодаре начался суд над убийцей экс-капитана подлодки "Краснодар"

В понедельник, 8 июля, в Краснодарском краевом суде начался процесс по делу об убийстве бывшего командира подводной лодки "Краснодар", заместителя начальника отдела по мобилизационной работе кубанской столицы Станислава Ржицкого. Резонансное дело рассматривается здесь по первой инстанции. За началом резонансного процесса сегодня наблюдали корреспонденты "Российской газеты".

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На скамье подсудимых - выходец из украинского города Сумы Сергей Денисенко. 64-летний мужчина обвиняется в убийстве по найму, незаконном обороте оружия и государственной измене. Гражданин Украины возглавлял на родине спортивную федерацию, имел звания заслуженного тренера и заслуженного мастера спорта по карате. В незалежной в свое время он возглавлял несколько спортклубов, а года полтора назад перебрался в Туапсе, где жили его бывшая супруга и старшие дети. Здесь он был взят с поличным, после чего полностью признался в содеянном.

Громкое преступление было совершено год назад на территории краснодарского парка имени 30-летия Победы, где обвиняемый поджидал свою жертву. Следствием было установлено, что еще в октябре 2022 года Денисенко вступил в организованную группу, где ему, по данным правоохранителей, представителями украинских спецслужб было поручено убийство бывшего командира подводной лодки "Краснодар" в связи с его служебной деятельностью.

Запись задержания киллера Денисенко, напомним, следком Кубани в свое время выложил в своем Telegram-канале. На кадрах оперативной хроники запечатлен частный дом, который штурмом берут силовики в камуфляже. Попав в здание через окно, они задерживают мускулистого мужчину. Видны наколки на его руках и бритый затылок. На следующих кадрах - пистолет с глушителем, из которого стрелял киллер.

…С таким же седым затылком и наколками мы увидели Денисенко в зале судебного заседания. Коренастый, невысокий мужчина, зайдя в стеклянную клетку, сразу же низко опустил голову. От направленных на него объективов он старательно прятал лицо, прикрывая его ладонью. На вопросы судьи отвечал односложно. Рассказал, когда родился, где учился (у подсудимого два высших образования), чем занимался. На вопрос о гражданстве первым назвал украинское, а затем российское, то есть незадолго до убийства капитана Денисенко присягнул на верность России, так что теперь будет отвечать еще и за госизмену.

Признанного потерпевшим отца бывшего подводника в зале не было. Он живет в Севастополе и, возможно, позже приедет на процесс.

На первом заседании выяснилось, что судебное разбирательство пройдет в закрытом режиме "в связи с имеющейся в уголовном деле информацией с грифом "для служебного пользования". Сообщив об этом, судья попросил присутствующих на процессе журналистов покинуть зал заседаний. Уже без нас прокурор оглашал обвинительное заключение и отвечал на вопрос, признает ли свою вину.

Как писала "РГ", по данным следствия, в октябре 2022 года Денисенко вступил в организованную группу, где ему представителями украинских спецслужб было поручено убийство бывшего командира подводной лодки "Краснодар" в связи с его служебной деятельностью. Станислав Ржицкий, напомним, с 2016 года являлся командиром подлодки Б-265 "Краснодар". После ухода в отставку он получил назначение на должность заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации столицы Кубани. В краевой центр отправился и Денисенко. К выполнению заказа он готовился долго и тщательно.

На записях камер видеонаблюдения, установленных в парке "Затон", где произошло нападение, видно, что за совершавшим пробежку Станиславом Ржицким следовал велосипедист. Оставив велосипед на стоянке, он догнал Ржицкого и открыл огонь из пистолета с глушителем. Затем, переодевшись, на общественном транспорте покинул город. По тем же камерам и биллингу соединений мобильного телефона удалось проследить весь путь предполагаемого киллера, который в итоге привел в Туапсе, город в 180 километрах от краевого центра.

Причастность Денисенко к убийству Ржицкого следователями и криминалистами СКР по краю во взаимодействии с оперативными сотрудниками региональных управлений ФСБ России и ГУ МВД РФ была установлена в кратчайший срок. По данным следователей, перед совершением преступления исполнитель провел соответствующую подготовку - вел слежку за потерпевшим, изучил его распорядок дня, получил от сообщников пистолет с глушителем, а также выбрал место и дату осуществления убийства.

Ранним утром 10 июля прошлого года он подкараулил Ржицкого в лесопарковой зоне, нтре, где тот по утрам совершал пробежку. Выбрав момент, когда вокруг никого не было, Денисенко произвел не менее восьми выстрелов в потерпевшего, убив его, после чего скрылся. В ходе обыска по месту проживания фигуранта были обнаружены авиабилеты, свидетельствующие о его намерении выехать за пределы Российской Федерации - в Турецкую Республику, а затем в Швейцарию.

Раскрытие дерзкого заказного убийства глава краевого следственного управления СКР Кубани Андрей Маслов назвал делом чести не только для его ведомства, но и для всех кубанских силовиков. Они понимали: времени, чтобы найти убийцу, мало, поэтому консолидировали все силы. Сыщики не спали двое суток и вышли на след киллера.

- По опыту знали, что подобные преступники в очень короткий период покидают страну. И не ошиблись. Когда его задержали, на руках у подозреваемого были билеты в Стамбул, а потом в Цюрих. Также обнаружили орудие преступления. Вскоре после задержания преступник признал себя виновным, - отметил руководитель регионального управления СКР в разговоре с журналистами, на котором присутствовал и корреспондент "РГ".



В уголовном деле, рассмотрение которого началось в понедельник в Краснодарском краевом суде, 18 томов. В ходе предварительного следствия по делу был выполнен целый комплекс следственных действий, в том числе проведен ряд судебных экспертиз, включая судебно-медицинские, криминологическую, генетическую и почвоведческую экспертизы. И вот теперь собранную доказательную базу виновности обвиняемого в заказном убийстве предстоит оценить суду. Кстати, интересы Денисенко на процессе представляет адвокат, с которым подсудимый заключил соглашение. До начала процесса корреспондент "РГ" попросила его разрешить задать вопросы его клиенту, однако защитник ответил категорическим отказом.

В середине прошлого июля в Краснодаре проводили в последний путь Станислава Ржицкого. Затем церемония прощания с бывшим подводником состоялась в Севастополе, где он нашел последний приют. Его могила - на Аллее Героев кладбища Кальфа в городе-герое. Отец погибшего, Леонид Николаевич Ржицкий, на процессе, который в понедельник начался в Краснодарском краевом суде, признан потерпевшим.

…Как стало известно корреспондентам "РГ", на первом заседании срок ареста Денисенко был продлен еще на два месяца.