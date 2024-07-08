Звезда "Большого брата" арестована за кражу

Отем Дэйл, звезда реалити-шоу "Большой брат", была арестована в Техасе - за кражу. Об этом сообщает TMZ.

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Отмечено, что задержание произошло в Льюисвилле - полиция отследила машину Отем.

Преступление произошло в 2023 году. Сумма нанесенного женщиной ущерба - "от 30 до 150 тысяч долларов". Более точную информацию порталу в полиции предоставить отказались.

При этом сама Дэйли заявила, что происходящее - месть со стороны бывшего делового партнера, который подавал на нее в суд и проиграл процесс. Также Отем подчеркнула, что теперь намерена вчинить ответный иск - на 500 000 долларов.

Отем Дэйл получила известность после выхода второго сезона "Большого брата" в 2001-м - ее выгнали с программы третьей, после менее чем месяца участия в реалити.