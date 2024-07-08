В Подмосковье завелся сексуальный маньяк-садист

В подмосковном Раменском городском округе завелся маньяк, который нападает на женщин, сообщает MK.RU со ссылкой на свои источники. По данным издания, 7 июля в 15:30 экстренные службы получили сигнал, что в лесополосе рядом с платформой Есенинская в дачном поселке Кратово была обнаружена обнаженная женщина. Она была вся в крови и с травмами головы.

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Позже в полицию обратилась еще одна женщина, рассказавшая о нападении насильника. Ей удалось дать отпор маньяку. Мужчина тоже пытался ее изнасиловать. Сейчас нападавшего ищут.

Ранее зоозащитник Павел Шидловский предположил, что изнасилование котенка в Люберцах совершил житель дома, около которого было обнаружено травмированное животное. Активист призвал начальника УМВД «Люберецкое» полковника полиции Евгения Романцева возбудить дело по статье о жестоком обращении с животными и найти садиста. Учредитель зоозащитного фонда Fondanimals добавил, что этот случай — третий в Люберцах, когда от рук садиста страдают кошки. Шидловский отмечает, что вслед за животными насильник может нападать на детей.