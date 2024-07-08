Кировский областной суд вынес оправдательный приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом пишет РИА Новости.

Белых был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями в конце 2023 года. Однако он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. Приговор обжаловали и сторона защиты, и прокуратура.

Сегодня суд рассмотрел апелляцию и принял решение вынести оправдательный приговор бывшему губернатору Кировской области.

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«Приговор Октябрьского районного суда города Кирова от 26 декабря 2023 года в отношении Белых Никиты Юрьевича в части осуждения его по части 2 статьи 285 УК РФ отменить... Производство по уголовному делу по части 3 статьи 286 УК РФ прекратить за отсутствием состава преступления, признав за ним право на реабилитацию», - огласил решение судья Олег Измайлов.



Напомним, что в июне 2016 года сотрудники ФСБ задержали Белых в Москве при получении денег. Он стал фигурантом уголовного дела о нескольких взятках. Свою вину чиновник не признал, однако суд счел его виновным и приговорил к восьми годам тюрьмы. Бывшему губернатору при отбывании срока зачли время, проведенное в СИЗО, он вышел на свободу 21 июня 2024 года.