Появилось видео, как борт «КамАЗа» ударил по голове гаишника

В Пятигорске открывшийся на ходу задний борт самосвала «КамАЗ» ударил по голове инспектора ДПС, стоявшего у края дороги. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Minvodyhelp (Наш Город)».

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Инцидент произошел 7 июля в районе автомобильного рынка. На кадрах видно, что инспектор ДПС в форменной белой рубашке вышел с прилегающей территории и остановился на краю проезжей части, чтобы пропустить поворачивающий «КамАЗ».

В момент поворота у самосвала по инерции открылся задний борт, укрепленный на вертикальных петлях. Его край ударил инспектора по затылку. Мужчина упал на дорогу и громко закричал от боли. Водитель «КамАЗа» с места происшествия уехал.

К пострадавшему подбежал его коллега и другие очевидцы. Пострадавший 38-летний инспектор получил травмы головы и грудной клетки, он госпитализирован, уточняется в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ставрополья». Водитель «КамАЗа» освидетельствован на состояние опьянения, он был трезв.