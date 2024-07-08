Россиянка погибла от удара молнии на озере в Казахстане

В Казахстане скончалась россиянка. Причиной стал удар молнии.

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Происшествие случилось 7 июля на озере Шалкар в Теректинском районе Западно-Казахстанской области. По данным МЧС, там ударила молния. По итогу скончалась гражданка РФ 1984 года рождения, которая отдыхала на озере.

В управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области пояснили, что на место после поступления сигнала о произошедшем выехала фельдшер. Она констатировала смерть россиянки, которая наступила еще до приезда медработников.

Точную причину причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза, передает ТАСС.