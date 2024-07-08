Яхта с людьми на борту затонула в курортном городе

Спортивная яхта с пятью людьми на борту затонула недалеко от Геленджика. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, ведутся поиски пропавшей женщины.

Инцидент произошел днем в минувшее воскресенье, 7 июля. Во время обучения яхтингу в акватории Черного моря затонула спортивная парусная яхта MX700. При выполнении поисково-спасательной операции из воды спасли четырех человек. Поиски еще одной женщины сейчас продолжаются.

Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В яхт-клубе, из которого вышло судно, прошли следственные мероприятия. Причины происшествия выясняются.

Напомним, что 7 июля катер перевернулся в реке Амур в Хабаровске. Как рассказали в МЧС, на борту было пять человек. Два из них выбрались на берег самостоятельно, поиски еще трех человек продолжаются.