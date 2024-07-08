В Ростовской области ограничили подачу электричества на предприятия

Принято решение частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия Ростовской области, сообщает губернатор региона Василий Голубев. Российская газета

«Задача — не допустить еще более серьезных аварийных ситуаций. Ограничения не повлияют на работу промышленных предприятий», — написал он в Telegram-канале. Говорит Москва

Губернатор пояснил, что наиболее тяжелая ситуация в настоящее время складывается в Неклиновском районе и городе Таганроге, где чрезмерная нагрузка все же привела к авариям на линиях электропередачи. Газета.Ru