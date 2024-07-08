Житель Петербурга проснулся рядом с мертвой новорожденной дочерью

В Санкт-Петербурге местный житель проснулся рядом с мертвой новорожденной дочерью. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований».

Предварительно, девочка, родившаяся менее двух месяцев назад, спала на диване с 39-летним отцом. Утром мужчина обнаружил, что его дочь не дышит, после чего мать ребенка обратилась в экстренные службы.

Как выяснилось, семья проживает в коммунальной квартире в Адмиралтейском районе, где занимает две комнаты. Россияне также воспитывают четырехлетнего сына. Сейчас следователи выясняют, что привело к смерти младенца.

Ранее десятимесячного младенца без признаков жизни обнаружили в заваленной мусором квартире в Минусинске Красноярского края. По информации журналистов, мать уложила мальчика спать в одной комнате с двухлетним братом. Через некоторое время женщина решила проверить детей и заметила, что ее младший застрял между провалившимися рейками нижней части кровати, и он оказался зажат матрасом.