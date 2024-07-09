RT выяснил детали дела о нападении на сотрудницу «Матч ТВ» в Москве

RT выяснил, что на журналистку «Матч ТВ» напали, когда она вышла с работы в Останкине и решила посидеть на скамейке у пруда.

Когда женщина стала собираться домой, её толкнули в спину. По имеющимся данным, она упала между кустами и лавочкой и увидела двух мужчин, которые закрыли ей рот ладонью и изнасиловали, а потом журналистке удалось убежать и позвонить в полицию.

Замначальника полиции МВД России по Останкинскому району капитан Андрей Полетахин рассказал RT, что после звонка от пострадавшей силовики сразу начали прочёсывать местность. Он также выехал на место и лично преследовал одного из подозреваемых.

Сначала задержали одного, второго — через несколько часов. Третьего фигуранта разыскали по камерам видеонаблюдения.

Задержанные — граждане Узбекистана, находились в России легально, работали на стройке. В тот день они выпивали, один из них признался в содеянном, другие утверждают, что только наблюдали.

Подозреваемых арестовали до 6 сентября. Их обвиняют в изнасиловании, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.